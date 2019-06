Sorrento, Gaetano Vitale miglior Under della Serie D 2018/19

Gaetano Vitale del Sorrento è stato votato come miglior “Under” dei nove gironi del campionato di Serie D 2018/19. Il giovanissimo calciatore rossonero, classe 2001, ha ottenuto il 60% delle preferenze che gli hanno consentito di superare ampiamente i diretti concorrenti di categoria. Vitale, centrocampista che ha fatto parte della rosa che ha conquistato la promozione in Serie D, quest’anno ha totalizzato 3 reti in 33 presenze. Venerdì 14 Giugno il 17enne rossonero sarà premiato a Viareggio nella serata di gala organizzata dal Dipartimento interregionale della LND.