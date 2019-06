Sorrento Futsal squadra che valorizza i talenti in erba: arriva un importante riconoscimento

Importante riconoscimento per il Sorrento Futsal, società nata il 3 maggio 2014, grazie alla volontà di un gruppo di amici, e che già al suo primo anno di attività ha vinto il Campionato Regionale di serie D ed è approdata in serie C2.

Con ben 43 punti, la società guida la classifica “Valore ai Giovani” nel Campionato di Serie C2 girone C. Un importante riconoscimento, promosso dal Comitato Regionale Campania e destinato alle Società che abbiano impiegato il maggior numero di giovani calciatori nel corso della stagione.

La notizia della vittoria di questo premio è stata accolta con grande orgoglio dalla società del Presidente Gargiulo che, da sempre, promuove lo sport giovanile avendo come obiettivo proprio quello di formare e far crescere giovani atleti, non solo nel rettangolo di gioco.