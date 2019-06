Sorrento. Fra lunedì 17 e martedì 18 giugno prevista sospensione idrica in alcune zone della città, ecco dove

Sorrento. Dalle ore 22.00 di lunedì 17 giugno alle ore 06.00 di martedì 18 giugno è prevista la sospensione idrica in alcune zone della città. Ecco le aree interessate: Via Marziale (dall’incrocio Via degli Aranci fino all’incrocio con Corso Italia), Piazza Giovanni Battista de Curtis (Piazzetta Circumvesuviana), Via Ernesto de Curtis. Inoltre, si registreranno abbassamenti di pressione ai piani alti su Corso Italia, nel tratto compreso tra Piazza Tasso e Piazza Lauro.