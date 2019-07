Questa mattina si celebra alla Marina Grande di Sorrento la Festa della Bandiera Blu, organizzata per festeggiare il secondo anno consecutivo di questo importantissimo riconoscimento.

Tanti gli illustri partecipanti: non potevano mancare il sindaco Giuseppe Cuomo e l’assessore all’Ambiente Rachele Palomba, insieme a loro la straordinaria presenza del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa. Presenti anche il direttore di Penisolaverde, Luigi Cuomo, il direttore dell’Area Marina Protetta Punta Campanella, Antonino Miccio, il Presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco, che in questi anni si è occupato della pulizia e della manutenzione dei fondali di Sorrneto, e il presidente della Gori, Michele Di Natale. All’evento hanno preso parte anche numerose autorità civili e militari di Sorrento.

La festa si sta tenendo ai Bagni Sant’Anna e a momenti la bandiera blu si alzerà al cielo.

Noi di Positanonews siamo in diretta dalla Marina Grande e abbiamo avuto l’onore di conoscere il ministro Costa che ha parlato della bellezza di Sorrento e di quanto sta accadendo al fiume Sarno: “Penisola Sorrentina e Sarno sono due mondi troppo lontani e troppo diversi. La situazione del Sarno è un emergenza. E’ il momento di unirci. L’Unione Europea ha messo a disposizione i fondi! E’ il momento di fare il Master Plan, che ho assegnato,in concorso con tutti gli Enti, all’autorità istruttoria di bacino del sud Italia. In più insieme ai militari della Guardia Costiera, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza stiamo aumentando i controlli delle discariche abusive, in modo da capire chi scarica abusivamente nel fiume. Cominciamo a mettere i paletti e i principi di legalità che il bacino del fiume Sarno aspetta da troppi decenni!”