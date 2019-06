Sorrento. FBI sequestra a Philadelphia 16,5 tonnellate di Cocaina

Una notizia che riguarda da vicino Sorrento e la Penisola Sorrentina, visto che riguarda la compagnia di navigazione fondata da Aponte di Sant’Agnello . Sono 16,5 le tonnellate di cocaina, per un controvalore di circa un miliardo di dollari, che l’FBI ha sequestrato da una porta container battente bandiera liberiana, la MSC Gayane, ormeggiata a Philadelphia.

Le autorità federali hanno subito arrestato e accusato due membri dell’equipaggio della nave: il secondo ufficiale Ivan Durasevic ed il marinaio Fonofaavae Tiasaga.

Durasevic avrebbe raccontato di essere stato incaricato dal Primo Ufficiale (non ancora identificato), subito dopo aver lasciato il Perù, di recarsi giù al ponte. Proprio in quell’istante si erano avvicinate alla nave alcune piccole imbarcazioni con a bordo alcuni uomini mascherati. La droga, contenuta in alcune sacche, sarebbe stata poi caricata sulla nave da questi piccoli natanti. L’operazione sarebbe durata in tutto 30/40 muniti.

Tiasaga, invece, ha ammesso di aver preso parte, insieme ad altri membri dell’equipaggio, al carico di cocaina sulla nave, cosa che sarebbe avvenuta anche in un altro viaggio precedente. A seguito delle dichiarazioni di Tiasaga sono stati fermati altri quattro marittimi. Si tratta di Bosco Markovic, Alekandar Kavaja, Nenad Ilic e Laauli Pulu.

La nave prima di arrivare negli USA aveva fatto tappa in Cile, Perù e Colombia e Panama e, nei container pieni di cocaina, venivano trasportata legalmente diverse tipologie di merci – tra cui vino, cartone, estratti vegetali e noci secche dal Cile, nerofumo dalla Colombia e rottami metallici dagli Emirati Arabi Uniti – che avevano come destinazione finale altri scali in Irlanda, Nigeria, Sudafrica, Libano, India e Haiti.

Anche se Mediterranean Shipping Company è completamente estranea al traffico di droga, la Customs and Border Protection ha deciso di sospendere il suo certificato Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-Tpat), anche perché questo è il secondo sequestro importante di droga avvenuto quest’anno in container trasportati dalla compagnia svizzera (quello precedente è avvenuto a marzo sempre a Filadelfia sulla Msc Desiree). Il C-Tpat è un sistema volontario cui aderiscono gli operatori del trasporto per ottenere agevolazioni nello sdoganamento delle merci in cambio del rispetto di alcuni parametri sulla valutazione del rischio e sui controlli su traffici criminali e terrorismo.

Dopo la decisione della Customs and Border Protection, Msc ha precisato che si tratta di una sospensione e non di una revoca e che il suo effetto non coinvolge direttamente i clienti e ha minime ripercussioni sulle sue attività negli Stati Uniti, che procedono in modo regolare.

In concreto, aggiunge la compagnia, potrebbero aumentare i controlli sui container provenienti negli Usa dall’America Latina, ma la sospensione del C-Tpat “non avrà alcun impatto sullo sdoganamento delle merci, che entra ed esce regolarmente dagli Stati Uniti”.

Intanto, Msc sta dialogando con l’Agenzia per ripristinare il prima possibile la certificazione.