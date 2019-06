Sorrento, enorme bus tenta di salire in zona Casarlano ma si blocca al bivio di Cesarano

Sorrento. Un enorme bus è arrivato questa mattina a Sorrento e ha cercato di avventurarsi in zona Casarlano ma, a causa delle dimensioni eccessiva, è stato costretto a fare dietrofront e ha proseguito per via San Renato. A raccontarlo è un utente di un gruppo tematico su Facebook: “Un “treno”, in barba ai divieti e/o limitazioni di transito di veicoli”, ha commentato il diretto interessato, il quale ha confermato di aver chiamato la Polizia Municipale, la quale si è attivata celermente. Stando a quanto riferito da un altro utente, pare che il mezzo in questione sia un veicolo che supera persino i 12 metri. Tante le lamentele dei cittadini sui social. Questa mattina si è registrato un’altra volta caos infernale a causa del traffico a Sorrento.