Sorrento, emergenza rifiuti: mancata raccolta dell’indifferenziato, sacchi neri in strada

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni che riguardano Sorrento e l’emergenza rifiuti che sta vivendo. Potremmo così definirla in quanto, stando alle testimonianze che abbiamo raccolto, a causa della mancata raccolta dell’indifferenziato, in particolare di esercizi commerciali come bar e ristoranti, la città, in diverse zone, appare stracolma di sacchi neri fin dalle prime ore del mattino.

A quanto ci dicono, pare che sia cambiato il calendario della raccolta differenziata ma nessuno ha comunicato nulla ai diretti interessati. Sono tantissimi gli utenti di gruppi tematici su Facebook che stanno denunciando la situazione: “Questa mattina a piazza Tasso sacchetti occultati dietro un vaso”, ha commentato qualcuno; situazione simile denunciata anche in Corso Italia.

Nella giornata di ieri vi avevamo segnalato la situazione indecorosa in cui versava Marina Grande nei giorni successivi al premio Biagio Agnes.

Siamo sicuro che l’amministrazione si attiverà al più presto per risolvere il problema.