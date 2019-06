Sorrento. Elefante alla cordata di imprenditori di Aponte “Ospedale in stato pietoso, perchè non fate qualcosa?”

Sorrento. L’ingegner Antonio Elefante ritorna sui social – network e dopo una pausa di riflessione pubblica un post virale sul suo profilo personale di Facebook. Insomma gli imprenditori solerti nel fare la cordata con Aponte dell’MSC per il percorso meccanizzato, per il bene della città perchè non fanno qualcosa per l’ospedale? Da pubblicare e condividere

Cari amici,

oggi passando innanzi all’ospedale di Sorrento sono rimasto fermo qualche minuto nel traffico e, alzando la testa, ho avuto modo di osservare con attenzione la facciata principale.

Certamente io passo ogni giorno per questa strada ma oggi oltre a lanciare uno sguardo fugace e distratto…come faccio di solito …ho fatto alcune riflessioni.

Le facciate versano in uno stato a dir poco pietoso e rivelano un segno di degrado davvero profondo di tutti gli intonaci e anche di parte delle strutture portanti. Questa immagine di una struttura pubblica primaria,che per sua definizione ci dovrebbe accogliere e farci sentire sicuri, non fa per niente bene al buon nome della città.

Molte cose buone sono state fatte per rendere Sorrento accogliente e per esportare il suo nome in tutti i paesi del mondo, ma questa immagine dell’ospedale è davvero una indecenza. E tutto questo senza parlare della staticità e del degrado di tutte le strutture portanti in calcestruzzo armato che…come è noto…sono giunte al loro capolinea già da tempo e che non garantirebbero nemmeno più la resistenza ai soli carichi verticali.

Una storia da terzo mondo.

Ultimamente abbiamo letto che molti imprenditori si stanno sbattendo per partecipare ad una cordata che aspirerebbe a realizzare il progetto del percorso meccanizzato tra il parcheggio Correale e la Marina Piccola. Questa è senz’altro una opera pubblica importantissima per la Città.

Ma tutti questi bravi e sensibili imprenditori perché non si fanno anche promotori di una iniziativa per dare una sistematina alla facciata dell’ospedale?