Sorrento: Domani sera da Marina Grande su Rai 1 andrà in onda l’XI edizione della serata dedicata dal Premio Biagio Agnes

Domani, sabato 29 giugno, da Marina Grande, a Sorrento, a partire dalle ore 22.35 circa, andrà in onda l’XI edizione della serata dedicata dal Premio Biagio Agnes condotta da Mara Venier e Alberto Matano, per la regia di Roberto Croce.

Tanti i premi ed i riconoscimenti assegnati quest’anno a giornalisti italiani ed internazionali, tra questi Lucia Goracci (Premio per la Televisione), Andrea Monti (Premio Giornalismo Sportivo), Serena Rossi (Premio Cinema e Fiction), Gennaro Sangiuliano (Premio per la Saggistica), Giovanni Grasso (Premio per la Narrativa), Giovanna Pancheri (Premio giornalista per l’Europa), Virman Cusenza (per i 140 anni de “Il Messaggero”).

Un momento particolarmente emozionante sarà l’assegnazione del Premio alla memoria al giovane giornalista di “Europhonica” Antonio Megalizzi, deceduto nel tragico attentato a Strasburgo del dicembre scorso. Il Premio verrà consegnato da Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo direttamente ai genitori di Antonio.

Tanti anche i momenti di spettacolo. Massimo Ranieri si esibirà in una originale interpretazione di “Anema e Core” e riceverà il Premio Speciale Città di Sorrento. Al Bano, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti, canterà un medley dei suoi successi ed un classico della canzone napoletana “Torna a Surriento”, Arisa si esibirà con il suo nuovo singolo dell’ estate “Tam tam” e con un medley delle sue canzoni più conosciute, il comico e regista Alessandro Siani farà un monologo comico tratto dal suo libro “Napolitudine”, scritto insieme a Luciano De Crescenzo. Anche per lui il Premio Speciale Città di Sorrento. Serena Rossi, oltre a ricevere il Premio Cinema e Fiction, canterà “Minuetto”, una bellissima canzone portata al successo da Mia Martini; Alfio, cantante di origini italo-australiane, si esibirà con la canzone “Il mondo”.

Il finale della serata è affidato alle voci femminili di “Incanto Quartet”, che si esibiranno sulle note di “I’ te vurria vasà”.

Tra gli ospiti intervenuti in qualità di premiatori, il presidente della Rai Marcello Foa, l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, il direttore di Rai1 Teresa De Santis, Antonio Polito, vicedirettore del “Corriere della Sera”, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, e poi ancora Enrico Vanzina, Simona Agnes, presidente della “Fondazione Biagio Agnes” e Giuseppe Cuomo, sindaco di Sorrento.