A Sorrento cena “di solidarietà” per i tifosi del Milan

Simpatica iniziativa a Sorrento sulla Terrazza Vittoria , una cena per dimenticare le sofferenze per la estromissione dall’Europa League. Sono stati ospiti dei tifosi del Napoli, che messi da parte i risultati, li hanno voluti rincuorare con una cena per molti versi indimenticabile in un posto incantevole.

È vero c’era la scommessa su chi, Napoli e Milan, avesse fatto più punti nel girone di ritorno dello scorso campionato. È vero che il Napoli, ormai secondo e con la Champions League assicurata, aveva già tirato i remi in barca in quell’ultima giornata che portò la banda di Gattuso sopra di un punto (solo nel girone di ritorno però); ma è vero soprattutto che alla fine è prevalsa una consueta fraterna solidarietà dei tifosi napoletani che, seppure avessero vinto, si sarebbero offerti (era già tutto deciso) di invitare i loro amici milanisti per cercare di sollevare un poco il loro morale.

Ma tutto questo non si ripeterà, nonostante la presenza di amici legati solo ai colori rossoneri, ma a quelli del campo Italia, i tifosi azzurri hanno messo definitivamente da parte il buonismo e giurato, di fronte alla nuova scommessa, che li schiacceranno senza pietà. Loro, e i loro portafogli.