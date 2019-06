Non c’è pace per le persone che hanno deciso di avventurarsi e utilizzare il treno che collega Napoli e Sorrento. Come abbiamo già riportato nella giornata di ieri, sono giorni tremendi per quanto concerne la Circumvesuviana. Tantissime corse vengono ogni giorno cancellate a causa di guasti o carenza di personale.

Ieri, ad esempio, al terminal di Porta Nolana non c’erano convogli disponibili a portare i viaggiatori ed i turisti a destinazione. Tra le motivazioni principali di questi disagi ci sono il numero di addetti, che non consente di coprire i turni e la mancanza di materiale rotabile, cosicché i treni utilizzati sono ancora quelli vetusti che non garantiscono un servizio adeguato. Nella giornata di ieri ben trenta corse sono state soppresse, con fortissime proteste da parte dei pendolari.

Oggi la giornata non è stata sicuramente più positiva. Il treno direttissimo delle 17,55 che da Sorrento doveva portare i pendolari a Napoli non è neanche partito a causa di un guasto improvviso. I pendolari, come potete vedere dalle immagini da noi raccolte, sono in attesa di conoscere il proprio futuro. Al momento le linee sono ferme: si parla di fortissimi ritardi.