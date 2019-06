Sorrento Calcio, la squadra rossonera conferma 3 giocatori

Il Sorrento si prepara per la prossima stagione e riparte dalla riconferma di 3 giocatori che, accolti nella passata stagione, con prestazioni di grinta, cuore e qualità si sono conquistati la fiducia in maglia rossonera per la prossima stagione sportiva.

Con grande soddisfazione la dirigenza del Sorrento comunica di aver trovato l’accordo per la stagione 2019/20 con il centrocampista Roberto De Rosa, l’attaccante Simone Figliolia ed il fantasista panamense Eric Herrera.