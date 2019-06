Sorrento Calcio, Antonio Guarro ceduto all’U.S. Angri

Il Sorrento ha ufficializzato la cessione di Antonio Guarro. Il difensore, dopo 2 campionati con i rossoneri, passa all’U.S. Angri. Guarro, classe 1985, è un difensore di grandissima esperienza. Nella sua carriera ha militato dall’Eccellenza fino alla Serie C1 con Juve Stabia e Paganese. Probabilmente il Sorrento vuole continuare la politica di puntare sui giovani per costruire una rosa che possa avere margini di miglioramento.

Dunque l’esperto calciatore ritorna in eccellenza alla corte del mister Antonino Gargiulo e cercherà di aiutare la nuova squadra ad ottenere la promozione in Serie D, così come avvenne con il Sorrento nella stagione 2017-2018.