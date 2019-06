Sorrento, banca risarcisce vittima di una truffa online

La banca risarcisce la vittima di un attacco phishing, che aveva scambiato una mail truffaldina per quella del proprio istituto di credito. Il caso è riportato da Il Mattino in un articolo di Ciriaco Viggiano, che racconta la peripezia di un 30enne di Sorrento, che ha subito una truffa da un hacker spagnolo, che gli ha sottratto 15mila euro dal conto corrente: il giovane è stato ingannato dalla grafica della mail, identica a quella della propria banca, cliccando su un link contenuto nel messaggio di posta elettronica.

Il 30enne ha fatto ricorso all’Arbitrato bancario finanziario, che ha stabilito che la vittima della truffa dovrà essere risarcita per metà della somma perché la banca “avrebbe dovuto verificare che la disposizione fosse realmente attribuibile al cliente”. Infatti, l’operazione è stata autorizzata senza l’immissione di un token generato dal cliente stesso, quindi la banca doveva “visionare” se il bonifico era anomalo. La banca sostiene invece che il cliente ha fornito le credenziali ai truffatori e che il bonifico era stato segnalato come sospetto, ma secondo l’Arbitrato non ha verificato a chi fosse attribuita l’operazione.