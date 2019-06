Sorrento. Autorizzati i lavori nel Vallone dei Mulini. Intervento di Rosario Lotito: “Vergogna. Il Vallone immolato al Dio business””

Sorrento. A breve inizieranno i lavori che interesseranno lo storico Vallone dei Mulini. E’ stata, infatti, concessa l’autorizzazione paesaggistica che darà il via agli interventi di riqualificazione sia dell’edificio che del costone. Il Vallone rappresenta uno dei luoghi più belli e suggestivi di Sorrento, fortemente legato alla storia della città e che rappresenta un forte legame con il passato della città del Tasso. Ma, trattandosi di un “monumento”, i lavori che verranno eseguiti stanno già scatenando delle polemiche perché si teme possa essere completamente stravolta la natura del Vallone. A far sentire la propria voce sull’argomento è Rosario Lotito, del Movimento 5 Stelle, che ha pubblicato un post dai toni molto forti e che riportiamo integralmente: “ADDIO AL VALLONE DEI MULINI!!!! Il Vallone dei Mulini, uno dei luoghi più fotografati ed amati al modo, che per i Sorrentini e Sorrento rappresenta il legame con le origini della nostra città e della nostra storia, a breve verrà stravolto e quel luogo definito incantato dai giornali di tutto il mondo non sarà più così, verrà trasformato, adeguato ed immolato al Dio business. Stamane è stata rilasciata dal R.U.P. dell’ufficio del paesaggio del comune di Sorrento alla società il Maccheronificio l’autorizzazione paesaggistica ad eseguire i lavori “1) per l’adeguamento antisismico dell’edificio dovrà essere previsto un cordolo di concatenamento intorno al perimetro delle coperture dell’edificio; 2) per il restauro delle torrette dovranno essere previste delle cerchiature in fibra di carbonio; 3) per la tipologia degli infissi esterni dovrà essere presentato un “ABACO” degli infissi e saranno previsti esclusivamente infissi in materiale ligneo; 4) il parametro murario in tufo deve essere pulito con apposite tecniche di restauro; 5) gli intonaci e le pitturazioni interne dovranno essere realizzate in rame. Ora è ben chiaro a tutti che il vecchio Mulino non sarà più quello che siamo abituati a vedere da sempre, quel luogo magico dove affacciarsi significava immergersi nella storia di Sorrento, cambierà totalmente il suo aspetto per far spazio al solito luogo per far soldi e il tutto col beneplacito di un’amministrazione vergognosa, assente, insensibile alla storia e all’amore dei cittadini verso uno dei luoghi più magici del mondo. Una sola parola per tutto questo VERGOGNA”.