Sorrento. Una situazione indecorosa si registra a pochi giorni dalla conclusione del Premio Agnes, a Marina Grande. Sull’arenile di Sorrento si trovano rifiuti ammucchiati sulla spiaggia, intorno al palco installato in occasione dell’evento terminato l’ultimo weekend, così come testimoniato dalle foto pubblicate sul gruppo Facebook “Le Vergogne di Sorrento”. Questo è il quadro che si registra a pochi dalla cerimonia della Bandiera Blu, dove alla tradizionale alzabandiera prenderà parte anche il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Mentre l’assessore all’ambiente del comune di Sorrento Rachele Palomba, racconta ai media nazionali l’adesione a progetti per le spiagge pulite con iniziative lodevoli come “Vele Spiegate”, promossa da Lega Ambiente. Noi ci auguriamo per il bene e l’immagine della Città del Tasso, che vengano portati avanti e in meglio gli sforzi compiuti dall’ex assessore Luigi Di Prisco per mantenere il riconoscimento della Bandiera Blu.