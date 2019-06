Sorrento. Ancora riconoscimenti per l’eccellenza di Tramontano, scelto da Poletti

Sorrento . La bella notizia, dopo le interminabili ed ingiustificate polemiche, in seguito all’arrivo ad uno mattina estate (Rai 1) del nuovo volto maschile Roberto Poletti, giornalista, politico e biografo del ministro Salvini, che Poletti( a partire dal prox mese di luglio) ha scelto Giuseppe Tramontano come suo look maker personale per questa nuova avventura in rai. Spero che gli addetti ai lavori e non solo, sappiano giudicare le persone dal loro curriculum e dal loro lavoro. Non da errate supposizioni… Perché sia Roberto Poletti che Giuseppe Tramontano hanno un curriculum di almeno 10 pagine. Ed anche questo è arricchimento.