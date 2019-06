Allarme caldo in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana. La giornata di oggi , secondo le previsioni mete , dovrebbe portare un’ondata di calore eccessiva rispetto a quelle che in questi giorni hanno attanagliato il Sud Italia. Le temperature, in base al bollettino meteo della Regione Campania dovrebbero superare i 35-36 gradi nelle ore centrali di oggi. Nonostante l’aumento della ventilazione atteso soprattutto lungo la fascia costiera fino al pomeriggio, il caldo farà sentire la sua morsa.

Per questo il servizio di Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso indirizzato ai sindaci per informare che “in considerazione del progressivo aumento delle temperature, si potranno determinare condizioni di criticità per la salute, in particolare per le fasce fragili della popolazione; pertanto, si raccomanda di predisporre ogni utile iniziativa per prevenire situazioni di disagio dovuto all’innalzamento delle temperature”.