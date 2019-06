Sorrento. Per Albano una pizza a “La Fenice”

Sorrento – Si vede che il Premio Biagio Agnes ha fatto venire fame ad Al Bano è così ha cenato con una pizza (solo romana) al ristorante “La Fenice”.

Il 75enne cantante è stato uno dei protagonisti della serata a Marina Grande con Arisa, Alfio, Massimo Ranieri ed Alessandro Siani, che verrà trasmessa seconda serata di sabato 29 giugno su Rai Uno.

Così dopo lo spettacolo si è recato nel noto ristorante sorrentino e si è lasciato andare ai piatti che preferisce di più: prosciutto e melone ed una pizza romana.

Per il cantante, attore e produttore di vino nella sua Azienda Vinicola Carrisi, che ha sede in contrada Bosco, presso il suo paese natale, è stata una serata del tutto speciale, tra musica, ironia e sorrisi, non si è sottratto a fare qualche foto (con il patron Giuseppe Maresca) e ad apporre il suo autografo.