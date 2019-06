Sorrento al via il lavori nel Vallone dei Mulini,proteste del Movimento 5 Stelle.

Dopo l’ok della Soprintendenza al via il rilascio, da parte degli Uffici comunali, dell’autorizzazione ai lavori di recupero dello storico sito. Immediata la reazione dell’ex Candidato Sindaco per il M5S, Rosario Lotito.

Sorrento – Dopo l’istanza presentata da Mariano Pontecorvo, quale legale rappresentante della società “ Il Maccheronificio Srl” , il Comune ha rilasciato quindi l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di restauro e risanamento conservativo del mulino sito in località “Vallone dei Mulini”. Si fa tuttavia rilevare dagli uffici comunali che la località interessata dall’intervento ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ed in zona territoriale “2” del PUT. Inoltre che è stato preso atto del provvedimento autorizzativo del 22 giugno 2018 rilasciato dalla Soprintendenza di Napoli e Provincia ed il successivo parere favorevole da parte della Commissione Locale per il Paesaggio. La quale ha sottolineato che nella fase concreta di realizzazione dell’intervento le pareti del vallone risultino in sicurezza tramite opportune opere di consolidamento, Precisando inoltre che le opere risultano assentibili se relative ed incidenti su aree , manufatti o parti di esse abusivamente modificate, realizzati e non sanati. Si evidenzia inoltre che l’esecuzione delle opere per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi e degli aventi diritto , subordinando l’efficacia dell’autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni:

Adeguamento antisismico dell’edificio; restauro delle torrette; tipologia degli infissi esterni, circa la quale dovrà essere presentato un ”abaco degli infissi” in materiale ligneo da concordare con l’Ufficio comunale preposto; parametro murario in tufo pulito con apposite tecniche di restauro; intonaci e pitturazioni interne dovranno essere realizzati con prodotti a base di calce; discendenti pluviali realizzati in rame. In relazione agli elementi in sporgenza si valuterà lo stato di conservazione e successivamente interventi con tecniche idonee e materiali simili a quelli originali. L’autorizzazione viene tuttavia concessa all’esclusivo fine della tutela paesistica ed ambientale e resta quindi fermo l’obbligo dell’osservanza di tutte le norme di Legge e regolamenti, piani statali, regionali e comunali in tema di urbanistica vigenti all’atto dell’eventuale rilascio del titolo abilitativo con espresso riferimento al D.P,R 380/01 ed al vigente PUC.

Un’autorizzazione che tuttavia lascia intendere, come imposto dalla Soprintendenza tende alla conservazione della struttura esistente obbligando una serie di paletti circa le opere da realizzare. Un Nulla osta, che dopo l’ avvio dei lavori di pulizia, già in atto da qualche giorno, ha già sollevato una serie di malumori tra cittadini ed associazioni. Oltre il Wwf con il rappresentante locale Claudio d’Esposito, si rileva il forte intervento dell’ex Candidato sindaco del Movimento 5 Stelle , Rosario Lotito: