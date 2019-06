Sorrento, accusa del PD: “Accordi economici con Marocco contro popolo Saharawi”. Moretti: “Sostenete i violenti”

Sorrento. Un botta e risposta via social che non è sfuggito ai più. Il Partito Democratico ha lanciato un’accusa neanche tanto velata tramite il proprio profilo Facebook al neo assessore alle relazioni internazionali Emilio Moretti. Il post, che è stato condiviso anche dal consigliere comunale Ivan Gargiulo, recita:

“2009

Il delegato del Sindaco e consigliere comunale, avvocato Emilio Moretti, sottoscrive il gemellaggio con la città di Laayoune (Sahara occidentale). Il protocollo prevede scambi a livello sociale e culturale, ma anche economico, soprattutto nei comparti del turismo, della pesca, dell’agricoltura, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni, della sanità e dei trasporti.

2017

Il Sindaco di Sorrento si reca in Marocco e rinnova il gemellaggio

2019

Il popolo saharawi continua a subire l’occupazione illegale dei propri territori, tra cui la città di Laayoune, da parte delle autorità marocchine (le stesse che hanno sottoscritto il protocollo)

All’Hotel EMILIO MORETTI di Laayoune servono un “ottimo frullato di avvocado”

P.s.: Per chi lo sapesse l’avv. Emilio Moretti è il nuovo assessore alle relazioni internazionali del Comune di Sorrento”.

La risposta di Moretti non si è fatta attendere:

“Facciamo solo onore al Comune di Sorrento. Resteremo nella storia del Marocco. Hotel più bello della regione”. E così è nato un vero e proprio botta e risposta: “Certo, Sorrento ha un primato -il commento del PD- è l’unica Città al MONDO ad essersi gemellata con l’autorità Marocchina che controlla la città di Laayoune, fornendo di fatto un endorsed all’occupazione del Sahara Occidentale. Autorità Marocchine, che nonostante le numerose risoluzioni delle Nazioni Unite e la presenza di osservatori internazionali, inclusi soldati italiani, continua a negare l’autodeterminazione del popolo Sahrawi, reprimendo in modo violento qualsiasi forma di protesta. Effettivamente…Onore a Sorrento!”.

Non è mancata l’ultima risposta di Moretti: “Sappi che i marocchini stanno avanti a noi di dieci anni come civiltà e decoro. Hanno offerto alle popolazioni del deserto case e lavoro a Layounne ma tali popolazioni sono come i rom da noi… ma dimenticavo voi siete per i rom ladri e violenti… e la Lega vi deve tanto”.