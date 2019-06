SITA da Massa Lubrense a Positano

Massa Lubrense – Con l’orario estivo della SITA parte anche una nuova corsa per Positano dal centro di Massa Lubrense. E’ questa la novità 2019 nelle linee su gomma dei bus per i turisti ed i residenti diretti verso la Costiera amalfitana. Confermato come per lo scorso anno il potenziamento delle corse su tutto il territorio comunale finanziato in parte dalla Regione Campania e con una compartecipazione di quarantamila euro dell’Amministrazione Comunale finanziata dai proventi della tassa di soggiorno. La nuova corsa per Positano, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale ed in particolare dal consigliere delegato ai trasporti Lello Acone , si era resa necessaria perché in parecchie occasioni i turisti provenienti da Massa ed in attesa della corsa Sorrento-Positano non riuscivano a prendere il pulman per Positano perché già pieno. Esprime soddisfazione il consigliere delegato ai trasporti Lello Acone: “E’ una cosa che ci rende entusiasti. Abbiamo lavorato all’unisono con il sindaco Lorenzo Balducelli, la vicesindaco con delega al turismo Giovanna Staiano ed il referente di zona della SITA Diego Corace, perché finalmente i turisti e perché no anche i nostri residenti, potranno andare a Positano e Praiano con un mezzo d trasporto pubblico senza aspettare al Bivio Nastro Verde quelli provenienti da Sorrento quasi sempre già pieni con i disagi immaginabili”. L’autobus per Positano transiterà alle 9.05 attraverso via Partenope nella zona Villazzano per arrivare a Massa-centro in Piazza Vescovado attorno alle ore 9 e 10 e proseguire fino a Sant’Agata per poi immettersi in via Nastro Azzurro al bivio dell’Hotel Due Golfi.