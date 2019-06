Il Sindaco Reale: dopo Amalfi vada all’intera Costa d’Amalfi il riconoscimento “Limoneti, vigneti e boschi”

Nel complimentarmi con L’amministrazione Comunale di Amalfi che si è adoperata per far entrare Amalfi nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali, prima città della Campania ad accedere all’esclusivo riconoscimento, ritengo sia utile e doveroso proporre alla Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi di intraprendere l’iter procedurale affinché questo riconoscimento venga attribuito al’intera Costa D’Amalfi “Limoneti, vigneti e boschi” rappresentano il paesaggio dell’intera Costa che la rendono unica nel mondo. Mi impegnerò personalmente con i Colleghi Sindaci per valorizzare questo aspetto fondamentale per il futuro del nostro territorio