Il sindaco De Lucia “Zeffirelli pezzo di storia del cinema e di Positano”. Oggi ricordato per il patrono San Vito

Positano. La perla della Costiera amalfitana saluta il grande regista toscano che qui aveva la residenza preferita finchè è riuscito ad andarci “Villa Tre Ville”

Oggi nel giorno del festeggiamento di San Vito Patrono di Positano, alle 19, durante la messa ci sarà un ricordo del grande regista .

“Fa parte della storia mondiale del cinema e della storia di Positano. Anche quando se ne è andato non ha mai staccato il cordone ombelicale che lo legava a Positano – dice Il sindaco Michele De Lucia -, per noi era una presenza costante e con lui arrivava a Positano il mondo del cinema e dell’arte. Anche quando se ne è andato, per motivi di salute, a Roma, non ci dimenticava. Infatti il Maestro donò un suo bozzetto de “Il Turco in Italia” per il prestigioso Premio Danza Massine a cui era molto legato, non lo dimenticheremo mai e sicuramente ci saranno delle iniziative in tal senso” .