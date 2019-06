Serata conclusiva del Sant\'Agnello Street Food

Grande successo per lo Street Food a Sant’Agnello che ha offerto tre giorni ricchi di puro divertimento. Un vasto programma adatto a tutte le età, con show culinari, spettacoli e intrattenimento per i più piccoli. A partire da venerdì infatti la strada Armando Diaz si è circondata di Apette Piaggio, con proposte che spaziavano dal dolce al salato, pizze, panini ripieni e sfizi fritti, così da soddisfare il palato di tutti. Una sfilata di buon cibo, rigorosamente in “stile car”, perfetta per trascorrere una serata in compagnia di amici e concedersi uno strappo alla dieta!

Primo ad esibirsi Tony Tammaro, a seguire Nicola Caso e, a conclusione dell'evento, Federico Salvatore che, con le sue inconfondibili canzoni, ha rianimato l'intera piazzetta Angri. Risate, emozioni e sorrisi hanno caratterizzato la manifestazione, organizzata con dedizione e volontà dall'amministrazione comunale, con l'associazione Fedeventi e Spettacoli dal 1980.