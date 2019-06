Seiano, grande festa e fuochi d’artificio per la festa di Sant’Antonio. Spettacolo dalle Axidie

Vico Equense . Questa sera a Seiano ci sarà la festa di Sant’Antonio. La Celebrazione Eucaristica è prevista alle 19 e sarà all’aperto. Successivamente non può mancare la processione via mare dal pontile delle Axidie e dal porto di Seiano che domina dal Golfo di Sorrento al Golfo di Napoli una delle strutture più belle e suggestive della Campania . La Festa terminerà con gli spettacolari fuochi d’artificio a mare alle ore 23.

Vogliamo celebrare Sant’Antonio con la foto di Adriano Gorgoni che, sulla propria pagina facebook, ha scritto una bellissima dedica che riportiamo di seguito: “Eccolo S.Antonio, al tramonto del 13 giugno quando a spalla e sulla barca viene portato in processione nel borgo e sul mare, eccolo con il bambino che quasi ci porge il disco di luce.

Sant’Antonio protegge i pescatori e i naviganti.

Sant’Antonio ha una piccola chiesetta giù alla Marina di Seiano e la sua statua vicino ad una piccola campana è sul tetto e guarda il mare e l’imboccatura del porto , nei porti c’è chi parte e chi torna , come nella vita del resto.

Ogni anno la statua di Sant’Antonio, quella che è in chiesa, sale su una barca, e seguita da tante barche, piccole e grandi, va in processione sul mare, al tramonto, in un golfo esposto ad ovest ed alla sua luce.

Mio padre si chiamava Antonio ed era nato il giorno di S.Antonio , grande festa a casa mia , faceva la cioccolata coi biscotti la mattina e nel grande pranzo mi ricordo il particolare che non potevano mancare i bastoncini di zucchine fritti e poi la torta del Bar del Sole.

Ho dato il suo nome a mio figlio e spesso per piccoli istanti , quando sorride ,rivedo il suo sorriso.

Credo sia sufficiente per augurare Buon Sant’Antonio al mio Papà, a mio figlio , ai tantissimi amici e amiche che portano questo nome ed a tutti noi che vorremmo sempre partire o attraccare in un porto.

Ed allora quando hai tutte queste cose dentro , che la fotografia ti accade”.