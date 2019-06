Secondo Amalfitano sul tributo a Zeffirelli: la Costiera Amalfitana ha perso grandi nomi

Secondo Amalfitano dal proprio Facebook concede una riflessione sul compianto regista Franco Zeffirelli, che si rifugiava in quel di Positano, offrendo numerose testimonianze di amore per la Città Romantica. Ecco il pensiero del direttore di Villa Rufolo:

Il tributo di Firenze alla memoria di Franco Zeffirelli mi fa riflettere.

Lui aveva scelto la Costiera Amalfitana come sua seconda terra, ma noi lo abbiamo messo in condizione di andarsene. Non entro nel merito di quelle vicende, ma un dato è certo ed incontrovertibile: LA COSTIERA AMALFITANA NEGLI ULTIMI TRENTA ANNI HA PERSO TUTTI I GRANDI NOMI CHE QUI SI ERANO TRASFERITI SENZA RIMPIAZZARNE NESSUNO.

Credo che questa triste realtà è un indicatore da non sottovalutare, e mi chiedo:

È IL CASO DI TENERE UNA GIORNATA DI RIFLESSIONE CHE, PARTENDO DALLE AMMINISTRAZIONI E ISTITUZIONI PUBBLICHE, COINVOLGA IMPRENDITORI, OPERATORI, SOLONI, TUTTOLOGI, OPINIONISTI, MESTATORI D’ARIA, E CHI PIÙ NE HA NE METTA????