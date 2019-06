È iniziata con una Marcia di Radetzky, ieri sotto un caldo sole di giugno, ad opera dei bambini di 5 anni che da Piazza Umberto I sono arrivati in Piazzale Giancarlo Siani per la loro Festa conclusiva del ciclo della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Costiero.

Un percorso significativo, intenso e ricco di esperienze che ha permesso di raggiungere quelle abilità basilari per affrontare con forza e tanta volontà la scuola primaria. È stato difficile per le Insegnanti esprimere in parole quello che hanno vissuto in quel momento. È una gioia vedere questi bambini che dopo un percorso di tre anni, vissuto nella Scuola dell’Infanzia, sono pronti a dispiegare le ali e volare come farfalle verso la scuola “elementare”… farfalle che si sono nutrite dei fiori di un albero, quello della scuola dell’infanzia, di un albero con radici forti, grazie anche al territorio che ha collaborato alla formazione e all’autonomia di questi bambini.

Vederli ieri pomeriggio, sotto una giornata di gran caldo, così preparati, così bravi, così attenti anche nelle loro performance che sono state davvero speciali, come sottolineato anche dalla Preside dott.ssa Debora Adrianopoli, a partire dai bambini che hanno suonato strumenti e che hanno cantato, a quelli che hanno ballato la tarantella fino ad altri momenti vissuti ieri, è stato un toccasana per il cuore dei loro genitori e dei tanti presenti che ieri hanno affollato la Piazza.

Concludiamo con voi questa citazione: “Ogni bambino è speciale. I bambini sono come farfalle nel vento. Alcuni possono volare più in alto di altri, ma ognuno vola nel modo migliore che sa che gli è possibile, la cosa importante è non dimenticare mai che ognuno è diverso, ognuno è speciale e proprio per questo ognuno è bello e unico!”.

Scuola dell’Infanzia Istituto Comprensivo Costiero Pubblicato da Aequa News – Vico Equense su Mercoledì 12 giugno 2019

