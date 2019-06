Ieri l’estate a Positano è scoppiata con una super seratona della discoteca più cool e bella del mondo. Al Music on the Rocks di Peppe Russo qualità e divertimento sono all’ordine del giorno.

Le serate con Mario Iovieno, dj di tendenza ormai internazionale, portano tanti giovani e non solo a divertirsi nella bellissima Perla della Costiera Amalfitana.

ive show di Amedeo Siotto.

Tutto lo staff dal backstage al frontstage di grande professionalità.Sicuramente il posto più bello e incantevole d’ Italia, se non del mondo con un ristorante eccellente come il Rada e il riservatissimo e qualificatissimo Bar Fly.Stasera il divertimento continua con una nuova serata tutta targata Music on The Rocks: è sabato on the Rocks con Supernatural, special Guest Djs Sam Divine e Max Zotti, Voice Goldie e l

Lunedì, invece, non perderti una serata tutta natalizia. Avete capito bene: il Natale arriva in anticipo al Music on The Rocks per rinfrescare un po’ tutti con la Christmas Night.



Infoline +39 3336565269 Antonio Attanasio