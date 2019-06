Sant’Agnello Street Food successo pazzesco con incassi da favola , ma allora perchè il Comune ha cacciato 28 mila euro e più? Migliaia di persone sono accorse da tutto il circondario di Napoli in Costa di Sorrento, diciamoci la verità metti un Tony Tammaro e una mangiatoria ed il gioco è facco, che sia a Qualiano, Afragola o Sant’Agnello la gente viene. Formula azzeccata per fare massa, esci dalla Circumvesuviana e accorrono da Torre Annunziata a Castellammare di Stabia per concerto gratis e cibo di tutti i gusti. Ora un evento del genere si autofinanzia ovunque in Campania, i guadagni sono stati stratosferici, i video sono espliciti, allora ci chiediamo perchè l’amministrazione Sagristani ha cacciato 28 mila euro per far guadagnare dei privati? Io sono uno di quei commercianti qui attorno che non ha avuto alcun riscontro, le nostre attività devono subire mille imposizioni e controlli, paghiamo, e caro , il suolo pubblico, loro no, ci hanno guadagnato a bizzeffe e non solo gli abbiamo dato un contributo con i soldi delle nostre tasse? E’ una nostra curiosità che giriamo a Positanonews, visto che tutti sono silenti, e preferisco non venga reso noto il mio nome, non me la prendo con gli organizzatori, ma il Comune, che fra l’altro pensavamo fosse turistico di alto livello, e quindi rivolto a target culturali o di turismo internazionale, che portava una ricaduta che forse era più consona, ma vanno bene anche questi eventi se proprio Sagristani li vuole, quello che ci va meno bene è che vengano spesi soldi pubblici dove sono girati tantissimi soldi , cui prodest?

Lettera firmata.