Sant’Agnello, parte il bando per la gestione della spiaggia: tutti i dettagli

Il Comune di Sant’Agnello ha annunciato, tramite il proprio sito ufficiale, l’indizione di un bando di gara per l’affidamento della gestione della spiaggia in località Marinella. Come si legge nell’avviso, “è di rilevante interesse per l’Amministrazione offrire alla collettività un adeguato servizio all’interno delle spiagge libere cittadine, con riguardo anche alla prestazione di compiti di assistenza ai bagnanti, di pulizia etc, al fine di consentire una piena e sicura fruizione degli spazi da parte di tutta l’utenza interessata.

Nella passata stagione balneare l’organizzazione posta in essere dal Comune per i predetti servizi ha riscontrato il favore e l’apprezzamento della collettività utente che ha potuto vedere soddisfatte le proprie esigenze in relazione ad un adeguato utilizzo delle spiagge libere.

Coloro che intendono svolgere i servizi di noleggio ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, e simili nella spiaggia libera in località Marinella a manifestare il proprio interesse alle condizioni e prescrizioni allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso.

La durata del servizio di affidamento dei servizi è fissata in anni uno fino al 30/06/2020. L’organizzazione dei mezzi, delle strutture e del personale necessari per lo svolgimento dei servizi descritti sarà a carico dei concessionari.

Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare le spiagge libere per consentire l’organizzazione e lo svolgimento di qualsiasi manifestazione culturale o sportiva promossa dalla stessa Amministrazione comunale. Gli interessati possono far pervenire la propria manifestazione di interesse, con la specificazione in quale spiaggia libera intendono svolgere l’iniziativa, attraverso una comunicazione in carta libera, in busta sigillata, indirizzata al Comune di Sant’Agnello – Piazza Matteotti n.24 – 80065 Sant’Agnello, a mezzo posta con raccomandata A/R o consegna a mano all’Ufficio di protocollo entro le ore 12,00 del 17/06/2019.