Sant’Agnello, si rinnova anche quest’anno 2019 la tradizione della meravigliosa infiorata del Corpus Domini. Positanonews ha seguito fin dal mattino i preparativi di questa tradizione, organizzata dalla Venerabile Arciconfraternita del Gonfalone dei SS. Prisco ed Agnello, e giunta alla quindicesima edizione. Vincenzo Cappiello, nel direttivo della Confraternita, ci spiega il duro lavoro di preparazione, con la scelta dei disegni, la raccolta dei petali, la costruzione dell’infiorata sotto il cocente sole di giugno. I disegni vengono realizzati su carta incollata a terra tipo parati, poi i petali, i agambi, gli steli, le foglie, ma anche riso colorato, vengono fissati al disegno con un misto di acqua e vivavil e vengono costantemente spruzzati per farli aderire e rendere il tutto più compatto e resistente al vento. Questa sera poi tocca al Santissimo portato in processione l’onore di calpestare per primo l’infiorata.

I complimenti da parte della redazione per questa tradizione che è una delle più importanti della Penisola Sorrentina.

di 33 Galleria fotografica Sant'Agnello - Infiorata Corpus Domini 2019









Servizio e foto Giuseppe Di Martino