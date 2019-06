Sant’Agnello. La good news “Lavori di rifacimento della via cimitero Nastro d’ Argento” . E’ una delle strade più belle e panoramiche della Penisola Sorrentina, un modo per evitare il caso del traffico del corso Italia per Piano di Sorrento e spezzare per i Colli di Fontanelle per Sant’Agata di Massa Lubrense o Positano e la Costa d’ Amalfi, qui troviamo anche il magico borgo di Trasaella, tante perle santanellesi. Ad annunciare i lavori lo stesso sindaco Piergiorgio Sagristani

“Lavori di manutenzione e rifacimento. tappetino bituminoso via cimitero …Nastro d ‘ argento !!! Prossime strade interessate alla manutenzione saranno via San Vito …e Cepano viale dei pini via Balsamo !! Contiamo nei prossimi mesi cercando di creare il memo possibile problemi alla circolazione stradale di risistemare la maggior parte delle strade comunali con problemi di tappetino bituminoso “