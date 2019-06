Sant’Agnello, i giovani del Forum in visita alla Camera dei Deputati

Il Forum dei Giovani di Sant’Agnello ha inaugurato il mese di giugno con un’iniziativa culturale fuori porta con lo scopo di coinvolgere i giovani concittadini in un’insolita gita: una visita guidata a Montecitorio. La giornata è stata organizzata in collaborazione con il Forum dei Giovani di Lettere per favorire la conoscenza delle istituzioni ed accorciare le distanze tra la politica e i cittadini. I partecipanti si sono dimostrati interessati ed entusiasti dell’esperienza fatta al termine della quale hanno ricevuto anche una copia della Costituzione Italiana.

Durante il tour i ragazzi sono entrati nelle aule istituzionali, come la Stanza Gialla e quella della Lupa dove è custodita una delle tre copie originali della nostra Costituzione, nel Transatlantico e nell’aula Parlamentare stessa. Oltre le notizie storiche e funzionali ed aver potuto ammirare gli arazzi, le opere d’arte e l’architettura interna sia del palazzo “vecchio” che “nuovo”, essi hanno avuto modo di ascoltare alcuni aneddoti ed esperienze dirette delle attività parlamentari raccontati dall’On. Antonio Pentangelo che ha reso possibile la visita.

Tirando le somme della giornata, il consigliere del Forum di Sant’Agnello, Giuseppe Langellotto ha dichiarato: “Grazie a tutti i ragazzi che hanno creduto e partecipato. È stato molto emozionante entrare a Palazzo Montecitorio e visitare tutti quei luoghi che siamo abituati a vedere solo in tv”.

Inoltre aggiunge: “Col Forum dei Giovani, reduci da grandi successi come il Cineforum, il corso di inglese B2, lo StreetFood, stiamo già considerando altre giornate alla scoperta del territorio e delle istituzioni. A nome di tutti un ringraziamento va all’amministrazione comunale, al sindaco Dott. Piergiorgio Sagristani e alla nostra consigliera delegata Avv. Mariarosaria Terminiello per supportarci in tutte le attività che proponiamo, al nostro Partner in quest’iniziativa, il Forum dei Giovani di Lettere, ed in particolare al loro presidente Pasquale Cesarano e al consigliere Luigi Vuolo.

Un ringraziamento speciale va anche all’On. Antonio Pentangelo per averci permesso di poter visitare la Camera dei Deputati, per la gentilezza che ha avuto nei confronti di tutti i ragazzi durante la visita e per le tante storie sulla vita quotidiana in Parlamento”