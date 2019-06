Sant’Agnello: Bus bloccato sul Corso Italia . Pronto intervento dei vigili

Sant’Agnello. Ancora bus blocca costiera per le strade della Penisola Sorrentina. A quanto pare questa volta un autista ha sbagliato strada, e nel tentare di fare retromarcia ha paralizzato completamente il traffico nei pressi della chiesa dei Santi Agnello e Prisco sul Corso Italia. Tempestivo intervento dei vigili, che si trovavano sul posto per un funerale. Dopo aver spiegato all’autista la giusta strada, hanno sbloccato in pochi minuti il traffico, che ha ripreso a scorrere regolarmente.