Sant’Agnello. Auto finisce per errore sulle scale che conducono all’ascensore per la Marinella, per fortuna nessun ferito

Sant’Agnello. Questa mattina al rione dei Cappuccini un’auto, forse a causa di un momento di distrazione del conducente, è andata a finire sulle prime quattro scale che precedono la ripida rampa che conduce all’ascensore collegante il belvedere con il sottostante Lido Marinella. Per fortuna non si sono registrati feriti anche se poteva andare peggio dato il gran numero di persone che solitamente affollano la zona. Ed anche al guidatore è andata benissimo perché se non fosse riuscito ad arrestare il mezzo sarebbe di sicuro andato a finire sulla ripida rampa con conseguenze disastrose. A quanto pare l’automobilista ha sterzato verso lo spazio presente tra due auto in sosta finendo con le ruote anteriori sotto l’ultimo gradino della rampa al punto da rimanere bloccato non riuscendo a fare retromarcia.