Sant’Agnello, all’Oasi del WWF arriva lo Yoga

Un’altra importante novità a Sant’Agnello. All’Oasi in città arriva, infatti, anche lo Yoga. Grazie alla continua sinergia tra Comune e WWF presto verrà introdotta questa curiosa novità: ancora non si conoscono i dettagli, vi stiamo svelando in anteprima la notizia, ma quello che possiamo dirvi è che presto si potrà praticare questa disciplina particolare anche nell’area verde di Sant’Agnello. Lo Yoga, ricordiamo, è legato a pratiche ascetiche e meditative, inteso come mezzo di realizzazione e salvezza spirituale, variamente interpretato e disciplinato a seconda della scuola.

Un’altra lodevole iniziativa, quindi, legata all’Oasi che fu inaugurata nell’aprile 2017, ideata dal WWF Terre del Tirreno e realizzata grazie alla volontà del primo cittadino Sagristani e all’impegno dell’amministrazione comunale che ha potuto contare sulla professionalità del giardiniere comunale. Rappresenta un’area verde nel cuore della città su di una superficie di 4000 metri quadri di copertura in cemento di un’autorimessa interrata. Un “Parco dove incontrare la Natura” disegnato nell’ottica di ripristinare lo sfregio fatto al paesaggio con la realizzazione del parcheggio, e promuovere una sempre maggiore sensibilità e conoscenza dell’ambiente naturale e un luogo dove sia più facile l’incontro tra i cittadini e la natura.

Il parco naturale realizzato con aree tematiche e l’impianto di vegetazione arbustiva ed arborea autoctona (circa 7000 piante di 1000 specie diverse) ha favorito in questi primi due anni, assieme alla piccola fauna locale, anche un utilizzo didattico e scientifico dell’area fungendo da attrattore per cittadini e turisti. Sono stati migliaia i bambini che l’hanno visitata provenienti da tutte le scuole della penisola e anche da fuori, accompagnati dai professori e dalle guide esperte del WWF.

A novembre scorso il comune di Sant’Agnello, per il secondo anno, è stato premiato nel corso della 19a edizione del premio La Città per il Verde 2018, nella categoria dei comuni da 5.000 a 15.000 abitanti, col progetto di riqualificazione della Piazza di Sant’Agnello e per l’impegno e la pianificazione nella cura del verde.