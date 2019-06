Abbiamo fatto una piacevolissima scoperta culinaria. Durante i nostri tour settimanali di rito ci siamo imbattuti nella pizzeria “Anima e Pizza” a Sant’Agnello. Per la precisione, il locale si trova nella frazione di Trasaella e probabilmente è proprio uno dei suoi punti forti.

Sì, perché il suggestivo borgo che dista quasi 2 chilometri dal centro si Sant’Agnello conferisce alla pizzeria quel tocco di particolarità che sicuramente non guasta. Appena arrivati al rione Trasaella si nota subito l’unicità del posto, con il nucleo abitativo tutto raggruppato intorno alla chiesa di Santa Maria delle Grazie.

E proprio qui ha deciso far sorgere la pizzeria il giovanissimo Antonino Pacilio che, insieme a suo padre Rosario e agli aiutanti Gennaro e Fausto portano avanti questa attività nel migliore dei modi possibili. Nonostante la sua giovanissima età, Antonino ha solo 19 anni, il pizzaiolo ha dimostrato tutta la sua qualità e la sua bravura e in breve tempo si è fatto apprezzare su tutto il territorio. Anima e Pizza è diventato un punto fermo per tantissime persone che vengono in visita in Penisola Sorrentina, o che ci vivono.

I prodotti utilizzati sono tutti di eccellente qualità e seguono la stagionalità. La fantasia di Antonino non si è mai frenata e l’ha portato ad ideare degli impasti con varie tipologie di farine, le quali conferiscono estrema leggerezza alla pizza. Insomma, una volta provata non si riesce a farne a meno!