The beautiful Salma Abu Deif celebrated her birthday last night in Sorrento. She and a few of her friends, enjoyed a nice dinner at Syrenuse Bar that also overlooks the water. Her ability to make connections with fans on and off screen makes her films “more human” which also happens to be her favorite part about being an actress.

La bellissima Salma Abu Deif ha festeggiato il suo compleanno ieri sera a Sorrento. Lei e alcuni dei suoi amici, si sono goduti una bella cena al Syrenuse Bar che si affaccia anche sull’acqua. La sua capacità di creare connessioni con i fan su schermo e fuori schermo rende i suoi film “più umani”, il che è anche la sua parte preferita dell’essere un’attrice.