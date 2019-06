Salerno. Studenti universitari presentano false dichiarazioni dei redditi per avere agevolazioni sulle tasse

Salerno. Ben 83 studenti universitari salernitani, iscritti nei vari atenei della Campania, rischiano una denuncia per falso per aver presentato delle dichiarazioni dei redditi taroccate al fine di poter pagare meno tasse. La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato una serie di controlli incrociati e al momento sono state esaminate 91 posizioni riscontrando dei danni erariali elevati, che vanno dalle centinaia di euro fino al caso limite di mille euro a studente. Ma i controlli continuano e quindi il numero salirà sicuramente. Gli agenti delle fiamme gialle hanno per prima cosa acquisito i dati nelle segreterie universitarie e li hanno confrontati con i dati in possesso del Ministero delle Finanze ed in molti casi i due dati erano fortemente discordanti. Sono tanti gli studenti, infatti, che hanno omesso di dichiarare redditi o patrimoni nella loro disponibilità riuscendo in questo modo a rientrare nella fascia che permette di ottenere delle agevolazioni economiche. Agli universitari furbetti sono state contestate le violazioni amministrative mentre alle università è stata inviata la lista dei nominativi degli studenti coinvolti in modo da poter procedere nella richiesta degli importi realmente dovuti.