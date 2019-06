Salerno piange Maurizio Saetta giovane avvocato suicidato. Tanti si sono stretti alla famiglia La funzione religiosa ha avuto luogo presso la Chiesa di San Pietro Camerellis alle ore 10.00.

A piangere per la sua scomparsa vi sono anche i suoceri, gli zii, i parentie tutte le persone che hanno fatto parte della vita di Maurizio.

Una folla commossa ha preso parte ai funerali. In tanti sul web hanno ricordato il professionista salernitano che ha lasciato un vuoto incolmabile in quanti lo hanno conosciuto. Tanti i messaggi sulla bacheca facebook del 37enne

MAURIZIO RAGAZZO GIOVIALE (Il ricordo bellissimo di Andrea Pellegrino su Le Cronache in edicola l’8 giugno 2019)

Se si pensa ad una personaconil“sole in fronte”, si pensa a Maurizio. Gioviale, pragmatico, affettuoso. Non mi è mai capitato di vederlo arrabbiato o imbronciato. Un senso di tranquillità perenne.

Qualsiasi cosa accadesse non scalfiva mai il suo passo I sorrisi, tantissimi, dispensati a chiunque incontrasse lungo la sua strada. A piedi o in bicicletta. Bastava una giornata di bel tempo per metterlo in moto sulle due ruote. Un senso forte dell’amicizia e dello stare insieme. Un amore per le cose belle ed anche per la sua comunità, quella di Marina di Vietri sul Mare.

Solo pochi giorni fa passeggiava a Marina, approfittando dell’arrivo in ritardo dell’estate. Voleva impegnarsi per il suo paese e, in una elezione comunale sotto la guida di Cesare Marciano, scese in campo, candidandosi al Consiglio comunale.

Seguiva la politica, così come era impegnato per la sua professione di avvocato. In un pomeriggio di giugno ha spiazzato tutti, lasciando senza fiato qualsiasi persona che l’abbia incontrato anche solo un attimo.

Ognuno di loro ha un aneddoto o quantomeno un sorriso ed una stretta di mano. Lascerà questo segno, indelebile per sempre nel cuore e nella mente di chi lo ha conosciuto.

Lascerà il ricordo dell’affetto e della signorilità, sperando che il bene che ha regalato a tutti possa essere magra consolazione per i familiari e gli amici più stretti. Alla famiglia va l’abbraccio più caloroso, con la consapevolezza che ogni parola è poca cosa davanti a tutto questo. Addio mio amico, che la terra ti sia lieve e che la pace ora sia con te.