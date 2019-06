SALERNO: la Polizia di Stato arresta pregiudicato salernitano responsabile di alcuni furti in città.

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti nella giornata di ieri hanno proceduto all’arresto di un pluripregiudicato salernitano, in quanto destinatario di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di aggravamento di misura cautelare già in atto per precedenti reati.

Infatti, l’uomo, C.A. di anni 41, in data 9 giugno veniva sorpreso dagli agenti ad asportare alcune confezioni di birra all’interno di un supermercato cittadino e nell’occasione veniva fermato e denunciato dalla Polizia. Essendo lo stesso, però, già soggetto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per un furto commesso qualche giorno prima, a suo carico veniva disposto dal Tribunale di Salerno un aggravamento della misura cautelare in essere con gli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio di ieri pertanto il pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine in quanto soggetto dedito alla commissione di reati contro il patrimonio, veniva rintracciato e fermato dagli agenti delle Volanti nei pressi della sua abitazione e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria veniva sottoposto agli arresti domiciliari.