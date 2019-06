Salerno. Incidente sul ponte Settefichi direzione Fisciano

Si è verificato nel primo pomeriggio di ieri , verso le 17:00 , lungo la Sp 254, all’altezza del ponte di Settefichi, un incidente in cui è stato investito un pedone di nazionalità italiana, età 33 anni, che stava camminando lungo la strada in direzione Fisciano capoluogo. L’uomo è stato travolto da un furgone. Il furgone proveniva dalla frazione Carpineto direzione Fisciano quando ha investito l’uomo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale di Fisciano guidata dal Comandante Francesco Della Bella per i rilievi del caso e per la regolamentazione del traffico. Immediato anche l’intervento del 118, con l’invio di un’ambulanza.

L’uomo è stato ricoverato al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona. L’esatta dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale di Fisciano.