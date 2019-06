Salerno. Continuano le attività di controllo della Polizia di Stato, denunciato 24 in possesso si stupefacenti

Continuano le attività di controllo della Polizia di Stato. Nel dettaglio, gli agenti hanno segnalato alla Prefettura un giovane di anni 24 sorpreso con della sostanza stupefacente; il ragazzo durante un normale controllo si mostrava irrequieto e nervoso, attirando in tal modo l’attenzione degli operanti. Infatti a seguito di una perquisizione personale, all’interno degli slip, gli agenti rinvenivano due bustine in cellophane contenenti sostanza stupefacente che, successivamente analizzata, è risultata essere del tipo hashish per un peso complessivo di grammi 2,80.

In seguito a vari controlli in città, gli agenti deferivano all’Autorità Giudiziaria nr. 3 soggetti di cui uno straniero, contravventori al divieto di ritorno nel comune di Salerno. Uno di essi I.P. di anni 43 veniva trovato nei pressi della stazione ferroviaria, dove opportunamente controllato, veniva segnalato per l’inosservanza al provvedimento della durata di tre anni. L’altro soggetto A.S. di anni 32, veniva invece controllato e trovato, senza giustificato motivo in questo Corso Vittorio Emanuele. Il soggetto straniero, infine, veniva controllato in questa via Settimio Mobilio, nei pressi di un esercizio commerciale.

Si provvedeva, inoltre, a segnalare all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione un soggetto italiano che a seguito di un controllo non veniva trovato all’interno della propria abitazione dove era ristretto agli arresti domiciliari.