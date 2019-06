SALERNO: Concluso il Progetto Icaro della Polizia Stradale sulle tematiche della sicurezza stradale in provincia di Salerno.

Varie scuole di primo e secondo grado della Provincia di Salerno, hanno aderito e partecipato al Progetto ICARO 19 promosso dalla Polizia Stradale, in collaborazione con MIUR, Fondazione ANIA ed il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza di Roma.

L’attività di formazione, tenuta dalla Polizia Stradale di Salerno, con la supervisione del Primo Dirigente dr. Giuseppe PERSANO, è stata realizzata attraverso coinvolgenti lezioni tenute dall’Ispettore Superiore Antonio De Somma e dall’Assistente Capo Coordinatore Lucio Mucci.

Agli alunni partecipanti sono stati somministrati due questionari, uno ad inizio percorso ed un altro alla fine, per valutare il cambiamento del grado di percezione ed il rispetto alle regole.

Gli argomenti trattati in classe sono stati vari: dalle regole del buon pedone all’uso corretto della bici; dal saper controllare le proprie emozioni durante la guida ai pericoli del multitasking; dall’utilizzo delle cinture di sicurezza all’importanza dell’utilizzo del casco; dall’uso dell’alcool alle cause principali dei sinistri stradali, dei quali la distrazione la fa da dominante, ed in particolar modo quelli cagionati dall’uso improprio degli smart-phone.

I ragazzi sono stati coinvolti e “catturati” non solo dai filmati e dalle raccomandazioni della Polizia Stradale ma soprattutto perché comprendono la problematica e sono molto sensibili al tema della sicurezza stradale probabilmente molto di più degli adulti che spesso, purtroppo, non rappresentano i migliori esempi per i ragazzi.