Salernitana:rebus allenatori

La Salernitana dopo una serie di rinvii dovuti agli impegni improrogabili di Lotito (Consiglio Federale, acquisizione di Alitalia) dovrebbe nella giornata di oggi, assumere la decisione definitiva sul futuro tecnico della squadra granata. Che, invero, ne avrebbe altri due già sotto contratto: Trattasi di Angelo Adamo Gregucci (legato da altri due anni di contratto con la Salernitana), in procinto di accettare la chiamata di Mancini per allenare (questa volta) la Nazionale Under 21 dopo la disfatta di CT DI Biagio agli ultimi Europei. Risolto consensualmente il vincolo con il tecnico, la Salernitana avrebbe ancora sotto contratto Leonardo Menichini per il quale è scattata l’opzione di rinnovo. Lotito, tuttavia, non vuole rispettare il vincolo seppure abbia confermato il trainer di Ponsacco a margine della conferenza stampa post partita in quel di Venezia: “Ha un’opzione per il prossimo anno. Di cosa parliamo, è lui il tecnico”. Non sarà così: i papabili alla successione dell’ormai ex trainer granata che, viaggia verso la Primavera della Lazio, sono rappresentati da Marino, Ventura, Iachini e Baroni in ordine di preferenze. Il primo è ancora legato da vincolo contrattuale con il Palermo fino al prossimo 12 Luglio quando sarà ufficializzata l’esclusione della società rossonera dal prossimo campionato. Reduce dall’esperienza con lo Spezia dello scorso campionato, Marino è un tecnico offensivo che predilige il 4-3-3. Di senso e filosofia contraria è mister Giampiero Ventura il preferito di Fabiani. Difficile l’arrivo di Iachini che attende altre chiamate dalla massima serie e di Baroni che, alla nostra redazione, ha smentito ogni contatto con il club.