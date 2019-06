Salernitana – Venezia – Ecco dove vedere i play out mercoledì. Purtroppo alla fine la Salernitana dovrà giocarsi i play-out e visti i precedenti c’è molto pessimismo sulla squadra della Campania, feroci critiche dei tifosi contro la squadra e contro Lotito .

Sono stati fissati i play-out di Serie B

Su indicazione del presidente FIGC Gravina, il numero uno della Lega Serie B di calcio, Mauro Balata, ha stabilito che Salernitana e Venezia si giocheranno l’ultimo posto nella serie cadetta mercoledì 5 e domenica 9 giugno, con andata in Campania e ritorno in Veneto.

In precedenza era stata cancellata la retrocessione del Palermo, che aveva sancito la discesa del Foggia in Serie C con conseguente necessità della disputa dello spareggio retrocessione, come inizialmente previsto. Oltre ai pugliesi, sono scesi nella terza serie italiana anche Padova e Carpi.

Le due gare, con inizio alle ore 20.45, saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN.

Andata

Salerno . Mercoledì 5 giugno, ore 20.45

Ritorno

Venezia . Domenica 9 giugno, ore 20.45