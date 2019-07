Salernitana, UFFICIALE: Giampiero Ventura è il nuovo allenatore

Salernitana. Giampiero Ventura è il nuovo allenatore della Salernitana. Dopo la disastrosa avventura in Nazionale e la parentesi da dimenticare con il Chievo, l’allenatore si rimette in gioco e riparte dalla Serie B con il club granata. L’ex CT della Nazionale ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo anno. Sostituisce Leonardo Menichini che è riuscito ad ottenere la salvezza ai play-out contro il Venezia. Dunque i granata ripartono con un allenatore di grande esperienza in cerca di riscatto. Salerno può essere sicuramente la piazza giusta in questo senso.