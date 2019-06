Salernitana, Perticone by night a Positano. Tifosi infuriati “mercenario”

Esclusiva . Positano, Costiera amalfitana Romano Perticone è stato scovato mentre si aggirava per le viuzze della cittadina per il by night diretto verso una discoteca di Positano a due giorni di distanza dall’andata dei play-out contro il Venezia.

“Un atteggiamento poco professionale da parte del difensore – dice un tifoso alla redazione di positanonews – , tra l’altro nel momento più delicato della stagione in cui ci si gioca la permanenza in serie b. Gli ho detto che era un mercenario, siamo infuriati per come si stanno comportando ”

Il comportamento del difensore della Salernitana ha fatto infuriare i tifosi, il calciatore che, a questo punto, salterà quasi sicuramente quantomeno la gara d’andata.

La società non si è ancora esposta sull’accaduto, ma l’aria è tesa visto che episodi del genere, anzi molto peggiori, sono stati registrati a Salerno.