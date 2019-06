Salernitana, nuove iniziative in vista per il club campano. Ecco le novità

A distanza di 15 giorni dalla salvezza conquistata ai danni del Venezia e dall’euforia derivante dai festeggiamenti per il centenario, il club granata si sta gia muovendo in nuove iniziative per la prossima stagione sportiva. Il co-patron Marco Mezzaroma infatti a breve presenterà la nuova maglia celebrativa del centenario, da utilizzare per il prossimo campionato. Anzi la nuova maglia dovrebbe essere già utilizzata il 31 luglio quando allo Stadio Arechi ci sarà un triangolare con Bari e Reggina, due squadre le cui tifoserie sono gemellate con quella granata. Il mini torneo non è stato ancora ufficializzato, ma a breve dovrebbe arrivare l’annuncio.